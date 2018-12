Programa para preencher vagas de médicos cubanos no CE terá bolsa de R$ 11,9 mil

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (20) o programa que vai direcionar médicos para atenção primária nos municípios cearenses. A previsão é que o primeiro edital seja publicado em janeiro de 2019, com bolsa de R$ 11,9 mil. A lei que estabelece o programa também foi sancionada nesta quinta. A iniciativa é estadual e não tem relação como Programa Mais Médicos, mantido com recursos federais, mas prevê preencher as vagas que não forem ocupadas a partir do edital nacional.

Leia Mais

Médicos cubanos ganharam a simpatia da população do Interior por entrega e profissionalismo

Programa Mais Médicos no Ceará deve perder 448 profissionais

A meta é que todas as cidades recebam profissionais do programa, batizado de Médico da Família Ceará, mas terão prioridade aquelas com maior déficit e que perderam mais médicos cubanos. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) está fazendo o levantamento de quais cidades têm mais carência.

Segundo o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Gadiel Gonçalves, ainda que as vagas estejam sendo preenchidas pelo edital nacional, algumas localidades não tiveram o atendimento normalizado. "As cidades menores e mais distantes de Fortaleza são as mais prejudicadas. O edital do Mais Médicos no Ceará foi todo preenchido, mas à medida em que chegam a esses locais, os médicos desistem de assumir”, lamenta.

O governo cubano retirou do Brasil profissionais do programa federal Mais Médicos após o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciar mudanças no convênio com o governo cubano. O Ceará perdeu 450 médicos cubanos.

Segundo o secretário de Saúde do Ceará, Henrique Javi, a dimensão do programa estadual será conhecida após os médicos inscritos no atual edital de reposição de vagas do programa federal Mais Médicos assumirem as vagas. "Estamos esperando os médicos assumirem as vagas para saber a real necessidade dos municípios", afirmou.

O secretário da Saúde reiterou, ainda, que a bolsa e a oportunidade de especialização do Médico da Família do Ceará são estímulos para a experiência com a atenção primária das cidades. "[Além disso], através dessa formação, o médico terá um benefício na pontuação da residência no Ceará", explicou.