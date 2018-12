Programa para preencher vagas de médicos cubanos no CE terá bolsa de R$ 11,6 mil

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira, 20, programa que vai direcionar médicos para atenção primária nos municípios cearenses. A previsão é que o primeiro edital seja publicado em janeiro de 2019, com bolsa de R$ 11,6 mil.

Médicos cubanos ganharam a simpatia da população do Interior por entrega e profissionalismo

Programa Mais Médicos no Ceará deve perder 448 profissionais

A meta é que todas as cidades recebam profissionais do programa, batizado de Médico da Família Ceará, mas terão prioridade aqueles com maior déficit e que perderam mais médicos cubanos. A secretaria estadual da Saúde levanta quais cidades têm mais carência. O governo cubano retirou do Brasil profissionais do programa federal Mais Médicos após o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciar mudanças no projeto. O Ceará perdeu 450 médicos cubanos. O convênio com o governo cubano era feito entre Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Segundo o secretário de Saúde do Ceará, Henrique Javi, a dimensão do programa nos municípios do interior será conhecida após os médicos inscritos no atual edital de reposição de vagas do programa federal Mais Médicos assumirem as vagas. O programa federal continua existindo no Ceará, além do programa estadual. "Estamos esperando os médicos assumirem as vagas para saber a real necessidade dos municípios", afirmou.

O secretário da Saúde reiterou, ainda, que a bolsa e a oportunidade de especialização do Médico da Família do Ceará são estímulos para a experiência com a atenção primária das cidades. "[Além disso], através dessa formação, o médico terá um benefício na pontuação da residência no Ceará", explicou.