Programa de Combate ao Assédio será lançado na Capital

A Prefeitura de Fortaleza lança, nesta quinta-feira (29), o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público. O objetivo é incentivar a denúncia, coibir o assédio, gerar informação e conscientizar a população para o enfrentamento do problema. Por meio de novas funções no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, além de capacitações e campanhas, a iniciativa visa dar mais segurança e tranquilidade às mulheres que se deslocam de ônibus na Capital.

Na ocasião, será lançada também a nova campanha educativa de segurança viária da Prefeitura, alertando condutores aos riscos associados ao consumo de bebida alcoólica e direção, especialmente pelas proximidades das festas de fim de ano. A mensagem tem como meta a reflexão para um comportamento mais seguro, evitando assim acidentes com mortos e feridos. A Campanha tem apoio da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, por meio da Vital Strategies.