Problemas no elevador do Residencial Pimentel eram constantes, dizem moradores

O elevador em que morreu a agente sanitária Mara Sousa dos Santos, passava por problemas constantes, segundo relato de moradores ouvidos pelo jornal Diário do Nordeste. Mara faleceu na manhã dessa quarta-feira (30), após cair no fosso do equipamento, do sexto andar do Edifício Residencial Pimentel, no Centro de Fortaleza.

Segundo uma moradora identificada apenas como Mercedes, o elevador parava de funcionar constantemente, deixando os usuários presos. "Ele não para no primeiro andar, onde eu moro, então o problema já começa aí. Por isso eu nunca uso ele, graças a Deus, mas sei que são muitos problemas", reforça.

Moradora do 7º andar, a comerciante Meire Costa confirma a informação, alegando já ter ficado presa em uma dessas ocasiões. "Todo dia ele dá o prego. Uma vez quase fico asfixiada, mas comecei a bater na porta e me tiraram logo", conta. Segundo Meire, o equipamento só era visto por técnicos quando parava de funcionar. "Esses prédios muito antigos precisam de manutenção diariamente e não só quando dá problema", avalia.

O último atestado de manutenção dos elevadores registrado por um profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea), para o Residencial Pimentel, foi no ano de 2017. O documento é emitido após inspeções prediais para emissão do Laudo de Vistoria Técnica, pré-requisito para a obtenção do Certificado de Inspeção Predial (CIP) pela Prefeitura.

O advogado do proprietário da edificação disse ao Sistema Verdes Mares que a família vai manifestar somente após o resultado da perícia. Mara era torcedora do Fortaleza e seu corpo está sendo velado na sede do time, no Pici.