PRF e PRE iniciam operações de reforço nas estradas do Ceará no feriado de Ano Novo

Foto: Reinaldo Jorge

As Polícias Rodoviárias Federal e Estadual iniciam nesta sexta-feira(28), a Operação Ano Novo nas rodovias cearenses, com o objetivo de reforçar a segurança nas estradas, em virtude do feriadão de réveillon.

Nas BR's que cortam o Ceará, a operação começa às 0h desta sexta e segue até às 23h59 da próxima terça-feira (1º). A ação visa prevenir e reduzir a ocorrência de acidentes graves, aumentar a segurança e intensificar as ações de combate ao crime durante o periodo festivo.

A PRF vai intensificar a fiscalização para coibir condutas que resultem em acidentes de maior gravidade, como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens perigosas, além do trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores nas rodovias.

Nas rodovias estaduais, a operação começa a partir das 17h e se estende até às 20h do dia 1º de janeiro de 2019. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) vão realizar a fiscalização do trânsito e o policiamento ostensivo, visando a diminuição de acidentes, bem como a ostensividade e prevenção de diversos tipos de crimes.

Os motoristas devem ficar atentos aos trechos em obras nas rodovias CE-040, CE-060 e CE-065 todas no entroncamento com o Anel Viário.

A operação é alinhada com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Comando Geral da PMCE. Contando ainda, com o apoio dos órgãos conveniados como o Detran/CE e a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).