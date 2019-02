PRF começa a usar novo tipo de bafômetro em operação nesta sexta (22)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início na manhã desta sexta-feira (22), no Ceará, à segunda etapa da Operação Rodovida, com a participação de agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e das Autarquias Municipais de Trânsito do Eusébio, Itaitinga e Caucaia. Segundo a assessoria de comunicação da PRF, será utilizado todo o efetivo operacional e administrativo, além de radares móveis e o uso, pela primeira vez, do bafômetro passivo.

Como a novidade, não é mais necessário que o motorista encoste a boca no aparelho, pois o etilômetro capta a presença do álcool no ar.

Ricardo Mota

Na Operação Rodovida, ele será usado para triagem. Caso seja identificada a embriaguez, o motorista será submetido ao bafômetro tradicional. Se o resultado for positivo para alcoolemia acima de 0,33 mg por litro de sangue, o condutor terá a CNH e o veículo retidos, será aplicada uma multa de quase R$ 3 mil e ele será encaminhado a uma autoridade policial. O mesmo pode acontecer caso o motorista se negue a fazer o teste.

A Operação Rodovida prossegue até o dia 9 de março.