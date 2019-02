Previsão do tempo para o fim de semana é de chuva no Ceará

Fortaleza e, pelo menos, mais 92 municípios registraram chuvas nesta sexta-feira. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é que, durante a tarde, o cenário de precipitações continue. Segundo a previsão do tempo realizada nesta manhã, o céu ficará nublado em todas as regiões. Durante a tarde e noite, a chuva reduzirá no litoral, mas se tornará presente no interior.

Conforme a Funceme, para o sábado (2), as precipitações devem continuar semelhante ao registrado hoje, porém, espera-se acumulados menores. Já no domingo (3), a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões.

De acordo com o meteorologista Raul Fritz, as chuvas desta sexta-feira foram provocadas, principalmente, pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), fenômeno formado pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul. "Este sistema, que é o principal indutor de precipitações durante a quadra chuvosa, acabou aproximando-se da costa cearense, proporcionando nebulosidade e chuvas no Estado", explica.

Na tarde desta sexta, assim como nas manhãs do fim de semana, de acordo com a Funceme, o cenário meteorológico será novamente avaliado para, se necessário, atualizar a previsão do tempo.

Prognóstico

Para o primeiro trimestre da quadra chuvosa, a Funceme indica 40% de probabilidade de chuvas em torno da média, 30% para acima e 30% para abaixo da média. De forma geral, espera que as regiões litorâneas sejam mais beneficiadas em relação ao sul do Estado.

Pré-Estação

Com o fim de janeiro, encerra-se o período chamado e Pré-Estação, que teve início em dezembro. Neste período, as chuvas ficaram 55,4% acima da média, com observado de 202,5 milímetros. O normal para o bimestre é de 130,3 mm.