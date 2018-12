Presidente Norte e Nordeste do Lions Clubes realiza visita ao Ceará

A Associação Internacional Lions Clubes do Ceará está recebendo, nesta sexta-feira (14), o presidente do Conselho de Governadores do Lions Clubes do Norte e Nordeste, Gervásio Araújo. Durante a estadia, o líder está visitando clubes, observando suas atividades e, ao fim do dia, se reunirá com representantes de todos os 14 clubes de Fortaleza. Na companhia de representantes locais, Gervásio Araújo cumpre atividades na capital e na Caucaia.

No sábado (15), dando continuidade à agenda, o presidente segue para Mombaça, a 304 km da capital. Gervásio Araújo visitará a cidade do atual governador do Lions Clubes Distrito Múltiplo LA4 (denominação que simboliza o estado do Ceará), Dellmo Caleb. A associação doará 350 cestas básicas para comunidades carentes da cidade.

"Como presidente do conselho, estou visitando todas as capitais (do Norte e Nordeste) para ver como anda o leonismo (termo usado para as práticas do clube), para trazer a mensagem do presidente internacional, para falar sobre as ações globais, além de motivação e experiências", explica Gervásio Araújo.

Associação Internacional Lions Clubes

A organização, presente em 210 países e quase 1,5 milhão de membros, financia projetos e ações de caráter cultural, social e moral em comunidades. No Ceará, a entidade concentra 53 clubes, com aproximadamente 1.500 associados. Os voluntários trabalham em cinco pilares: alívio à fome, visão, meio ambiente, diabetes e câncer infantil.

O presidente afirma que os clubes possuem atividades permanentes, como tratamentos de câncer de mama e pediátrico, disponíveis aos "menos favorecidos". Para utilizar os benefícios ofertados, o interessado precisa se dirigir a qualquer sede da Lions e solicitar o auxílio. Qualquer informação sobre a Lions, como participar como voluntário ou atendimentos, pode ser obtida na Casa do Leão, localizada na rua João Cordeiro 2181, no bairro Joaquim Távora, e no site www.distritola4.com.

Mudanças

Gervásio Araújo destaca a importância deste ano para o clube, que elegeu a primeira presidente internacional da entidade, de nacionalidade islandesa. Segundo o presidente do Distrito Múltiplo LA, a entidade só admitiu o ingresso de mulheres há pouco mais de 30 anos.

Para Gervásio Araújo, o marco transformou 2018 em um ano "atípico", incentivando a associação de mais mulheres, nacional e internacionalmente.