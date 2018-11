Prefeitura de Fortaleza libera credenciamento de idoso e deficiente online

Idosos e pessoas com deficiência têm o direito de estacionar em vagas especiais. Para usufruir deste serviço é necessário obter a credencial, que deve ser afixada no veículo ao estacionar. Anteriormente esta população precisava se deslocar até uma agência da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), mas a partir desta quinta-feira (22) o órgão disponibilizou o serviço de credenciamento online, feita no portal da AMC (centralamc.com.br).

A medida foi tomada para oferecer maior comodidade e agilidade no atendimento das pessoas que se encaixam neste grupo. É o que aponta o superintendente da autarquia, Arcelino Lima: “Esta emissão online é mais uma forma de agilizar o atendimento à população de Fortaleza. Iniciamos com a implantação das Centrais de Atendimento AMC em diversos pontos da cidade e agora, emitiremos a credencial de idosos e portadores de deficiência online”.

Após realizar o cadastro online o solicitante será informado no prazo de três dias se sua credencial já está disponível para a impressão. Devido à fiscalização, a AMC exige que a credencial seja impressa colorida, caso contrário será passível de autuação, já que o padrão especificado na portaria é colorido.

A documentação exigida para o credenciamento online é a mesma exigida nos postos de atendimento, sendo que o usuário imprimirá as fichas, preencherá e escaneará junto com a documentação.

- cópia da identidade e do CPF;

- comprovante de endereço;

- laudo médico no caso da pessoa com deficiência;

Além do cadastro por meio de computadores, os usuários que possuem o aplicativo AMC Móvel também poderão realizar o cadastro por ele.