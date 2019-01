Pré-Carnaval de Fortaleza: veja esquema para transporte e trânsito de carros

A prefeitura de Fortaleza divulgou na manhã desta quarta-feira (30) o esquema de transporte e trânsito de carros durante para o Pré-Carnaval 2019. A programação começa nesta sexta-feira (1º) e segue até o dia 24 de fevereiro. Linhas de ônibus extras serão disponibilizadas para atender a demanda dos foliões e agentes de trânsito vão auxiliar no entorno dos locais do evento.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai ofertar cinco linhas exclusivas que vão sair dos terminais Antônio Bezerra, Messejana, Papicu, Parangaba e Siqueira direto para o aterro da Praia de Iracema. E, após o término do evento, serão colocados à disposição dos passageiros quinze veículos extras.

Os ônibus que trafegam pela região da Praia de Iracema terão itinerários desviados de acordo com os bloqueios da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), concentrando o embarque e desembarque na Avenida Rui Barbosa, Avenida Monsenhor Tabosa, Rua Pereira Filgueiras, Rua Tenente Benévolo.

A AMC também vai orientar o trânsito para garantir segurança nas ruas e avenidas. 120 agentes vão controlar o entorno dos principais eventos.

Além de efetuar bloqueios temporários, para facilitar a fluidez do trânsito, a AMC vai também trabalhar para evitar os estacionamentos irregulares.

Bloqueios

O bloqueio de trânsito na Praia de Iracema terá inicio às 14h. O local será um dos grandes polos do evento e terá concentração dos foliões no Aterrinho, na Avenida Beira Mar, entre as Ruas João Cordeiro e Idelfonso Albano.

A Avenida Historiador Raimundo Girão ficará bloqueada entre a Rui Barbosa e Ildefonso Albano. Já a Av. Beira-Mar será interditada entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús.

O cruzamento da Rua João Cordeiro com Rua Tenente Benévolo também será bloqueado para facilitar o acesso do bloco que sai da Mocinha ao Aterrinho.

A opção de desvio para quem trafega no sentido Aldeota/Centro é utilizar a Rui Barbosa e seguir pela Deputado Moreira da Rocha. Para quem vem no sentido Centro/Aldeota, a opção é entrar à direita na Rua Ildefonso Albano e Av. Monsenhor Tabosa.

Na Rua João Cordeiro, também será proibido estacionar no trecho compreendido entre a Rua Tenente Benévolo e Avenida Beira-Mar. Durante a passagem dos blocos, agentes vão fazer um bloqueio temporário dos cruzamentos da Rua João Cordeiro com as vias Tenente Benévolo, Monsenhor Tabosa e Historiador Raimundo Girão.

Acesso dos moradores

O acesso de moradores e hóspedes dos hotéis localizados nos trechos dos desfiles será garantido mediante apresentação do comprovante de endereço aos agentes de trânsito nos postos de bloqueio. Os veículos com passageiros portadores de necessidades especiais terão acesso permitido para desembarque.

Esquema de segurança

318 agentes da Polícia Militar vão trabalhar nos nove polos oficiais durante os dias de programação. Além dos policiais, a Guarda Municipal também vai atuar para garantir a segurança dos foliões com um efetivo de 100 agentes.