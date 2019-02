Pré-Carnaval de Fortaleza: manhã de domingo tem festa das crianças e Polo dos Queijos

Após o início das festas no sábado (2), o pré-carnaval em Fortaleza começou este domingo (3) com uma programação especial para as crianças no Passeio Público, no Centro da Capital.

Durante a manhã, a Banda Pacote de Biscoito animou a garotada fantasiada e os pais que foram ao local.

Vejas a imagens da festa:

Também no Centro, o Polo dos Queijos, no bar Raimundo do Queijo, estreia no pré-carnaval deste ano com as bandas Farra DusBons Batikum de Skina.

