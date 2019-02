Pré-Carnaval: crianças e pais marcam presença neste domingo no Passeio Público

Crianças e familiares marcaram presença na manhã deste domingo (17), no pré-carnaval que acontece no Passeio Público, no Centro de Fortaleza. As fantasias mais usadas

pelos pequenos foliões foram as de superheróis.

Homens-Aranha, Mulheres-Maravilha, Batmans, além de Chaves, Chiquinhas, fadas e unicórnios. A Praça foi preenchida quase em sua totalidade de crianças das mais diversas idades. Segundo os pais, o clima ameno proporcionado pela sombra das àrvores, faz do local o mais propício a receber a programação infantil.

Foto: Thatiany Nascimento

O casal Eduardo Aguiar, diretor comercial, e Juliana Aguiar, representante comercial, estão em Fortaleza há sete anos. Há quatro a presença em pré-carnavais infantis é garantida. O motivo é o filho João Carlos. Único cearense do trio. Eduardo é de São Paulo e Juliana de Pernambuco. Para o casal, a programação no Passeio Público é o ponto alto dos Pré-Carnaval de Fortaleza.

Foto: Thatiany Nascimento

Já a família Quezado estreou no Pré-Carnaval do Passeio Público com as crianças Lara, de 1 ano e 10 meses, e Gabriel, de 4 anos.

Segundo Carolina Quesado, educadora física, a programação, estrutura e policiamento estão adequados e o polo do Passeio Público é um dos melhores. "Sempre vamos aos prés e agora estamos trazendo as crianças". Antes, a família só havia levado Gustavo, de 4 anos, aos carnavais em shoppings.

Programação

Na manhã deste domingo, o Pré-Carnaval de Fortaleza contou ainda com programação no Polo Dos Queijos, também no Centro de Fortaleza, com Farra DusBons e Batikum de Skina.

A partir das 15h deste domingo, é a vez do Largo dos Tremembés, na Praia de Iracema, receber mais um dia de festa. Lá se apresentam Filhos de Xandhy, Caravana Cultural e Convidados e Bloco Camelões Selvagens, unindo a banda Selvagens à Procura de Lei e a bateria do Bloco Cameleões do Vila.