Prazo para solicitação de carteiras estudantis de 2018 acaba nesta sexta-feira (14)

O prazo para solicitação da 1ª via das carteiras estudantis de 2018 das redes pública e privada de ensino em Fortaleza chega ao fim nesta sexta-feira (14). Os alunos de instituições particulares que entrarem com pedido de emissão do documento no período final terão até sábado (15) para efetuarem o pagamento do boleto.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o órgão não funcionará entre os dias 17 e 21 de dezembro. A solicitação da 2ª via das identidades estudantis será normalizada a partir de 26 de dezembro. Já a emissão do documento de 2019 começará no dia 02 de janeiro. A Etufor informa que as carteiras estudantis de 2018 serão aceitas até abril de 2019.

Para solicitar, é necessário ir à sede da Etufor (Avenida dos Expedicionários, 5677, Vila União), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, ou comparecer a qualquer um dos postos de atendimento do órgão.

Precisam ir à Etufor para fazer o registro da biometria e entregar a documentação necessária os alunos que estão solicitando o documento pela primeira vez, os novatos, os que mudaram de instituição e os estudantes de universidades públicas.