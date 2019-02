Postos de saúde registram alagamentos em Fortaleza; SMS garante que atendimento segue normal

Pelo menos três postos de saúde da Capital registraram alagamentos e infiltrações após a forte chuva da manhã desta quinta-feira (21). Nas unidades Lineu Jucá, na Barra do Ceará; Senador Fernandes Távora, no Henrique Jorge; e César Cals, no Pici, foram detectados acúmulos de água no teto e nas paredes, além de rachaduras por onde o líquido escorria.

Em duas delas, os transtornos foram gravados em vídeo:

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, por meio de nota, que a célula de infraestrutura foi acionada para fazer os reparos e serviços necessários nas unidades de saúde. Ainda segundo a secretaria, o atendimento ao público não foi prejudicado.

"No posto Lineu Jucá, por exemplo, o atendimento está sendo realizado por uma equipe de 4 médicos, 2 enfermeiros, 1 pediatra e 1 ginecologista. Já no Fernandes Távora, 2 médicos, 4 enfermeiros, 2 odontologistas e auxiliares estão em atendimento. No César Cals, houve infiltrações na farmácia mas o atendimento já foi normalizado", explica a nota.