Possibilidade de El Niño fraco ou moderado minimiza expectativa de pouca chuva

As condições do Oceano Atlântico sinalizam que o Ceará pode ter em 2019 uma quadra chuvosa melhor do que a deste ano, de acordo com Meiry Sakamoto, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As informações foram repassadas no Paço Municipal, na manhã desta sexta-feira (21), em coletiva no sobre as ações da Prefeitura de Fortaleza para a próxima estação das chuvas.

As tendências apresentadas no oceano, no momento, indicam a ocorrência do fenômeno El Niño com pouca intensidade. "O fato de o El Niño ser de fraco a moderado melhora as expectativas para o ano que vem, apesar da irregularidade na distribuição das chuvas", destacou.

O El Niño é um fenômeno climático que consiste no aquecimento anormal das águas superficiais de oceanos.

Apesar desse cenário, Meiry Sakamoto reforçou que as condições podem mudar até janeiro, e que o prognóstico de chuvas será divulgado apenas no dia 18 de janeiro.