Policiais realizam sonho de paciente de 4 anos no Hospital Infantil Albert Sabin

Foto: Divulgação; Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Internado há dois anos no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) após sofrer um infarto medular, o pequeno Rômulo Kauê, de 4 anos, recebeu a visita de uma equipe do 25º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na manhã desta terça-feira (11). Há algum tempo, o sonho do menino era interagir com os agentes, segundo a mãe Nadine da Silva.

Os agentes chegaram à unidade às 10h com um presente para Rômulo: uma pequena farda da polícia, que logo foi vestida. Em seguida, o menino saiu para um passeio com os policiais na parte interna do hospital. "Foram cinco minutos, mas eu acho que vão ficar pra sempre na memória dele”, destacou a médica pediatra Marta Sampaio, coordenadora da Unidade de Pacientes Especiais (UPE), onde Rômulo está internado.

O grupo vinha visitar outro paciente após o turno de trabalho quando conheceu o menino. "Ele mostrou tanto interesse quando nos viu fardados, ele gostou tanto, que a gente teve que torná-lo policial também, né?”, destacou o agente Lázaro. Para Rômulo, a alegria foi incontestável. "Estou fardado, agora vou prender os bandidos”, disse.

Quando chegou ao hospital, em 2016, Rômulo não conseguia se mover ou falar. “Eu nem tinha ideia do que ele tinha. Foram feitos vários exames e descobriram que ele teve um infarto medular. Ele passou por uma traqueostomia para conseguir respirar e nunca pensei que ele fosse conseguir sair. Graças a Deus, ele conseguiu. Foi muito cuidado, muita fisioterapia, muita atenção. E hoje ele é essa criança feliz”, contou Nadine.

Apesar de não ter mais os movimentos dos membros, a condição de Rômulo é estável e não requer ventilação mecânica. Ele deve receber alta nas próximas semanas.