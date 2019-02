Polícia flagra ciclista que transportava galo em bolsa e mantinha pássaros em cativeiro

Um ciclista foi autuado por crime ambiental de maus tratos contra animais na manhã deste domingo (10), em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista foi flagrado por agentes transportando em uma embalagem de tecido algo que parecia ser um galo utilizado em rinhas.

A polícia afirmou que quando os policiais tentaram abordar o ciclista, o homem ignorou a ordem de parada e fugiu para o interior de uma propriedade localizada às margens da rodovia BR-116. Após autorização do proprietário, os policiais entraram no local e encontraram o ciclista com o galo ainda na bolsa de transporte, configurando maus tratos.

Pássaros e gaiolas apreendidos

A equipe PRF realizou buscas no local e encontrou várias gaiolas com galos presos, além de pássaros da fauna presos em cativeiro, sem autorização. Foram encontrados um corrupião, duas graúnas, um bigodeiro e um periquito verde.

O Batalhão da Polícia Militar Ambiental compareceu ao local e providenciou um médico veterinário que atestou os maus tratos.

Ainda segundo a polícia, foi lavrada ocorrência pelos crimes ambientais de maus tratos e cativeiro de animal silvestre. A ocorrência foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).