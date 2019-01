PMF avalia como 'positiva' estratégia dos serviços públicos durante fim de semana

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, avaliou como "positiva" a operação de serviços públicos da PMF realizados durante o fim de semana. Após reunião de monitoramento, o gestor municipal acompanhou, no início da tarde deste domingo (13), a ação destinada à normalização da coleta de lixo da Capital. O mutirão contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Fortaleza.

De acordo com o prefeito, "a logística implantada pela Prefeitura de Fortaleza a fim de assegurar a assistência à população em áreas prioritárias, como saúde, transporte público, limpeza urbana e iluminação está transcorrendo de forma exitosa". Ao longo do domingo, as operações continuam e seguem até regularização do atendimento.

Contato

Em visita ao Grande Mucuripe, o prefeito agradeceu aos profissionais envolvidos na ação de limpeza urbana. Na ocasião, foi anunciado que as áreas críticas da cidade estão sendo estrategicamente mapeadas a fim de otimizar o processo. Segundo dados da PMF, até o fim da manhã do domingo, foram coletados 150 toneladas de lixo no Grande Mucuripe. Há outras equipes distribuídas pela Cidade realizando um trabalho que deverá continuar ao longo dos próximos dias”, afirmou.

Roberto Cláudio elogiou a resposta da Cidade em relação ao cenário vigente. “Nosso objetivo é retornar, progressivamente, à normalidade da rotina da Capital. Estamos começando a ocupar os espaços públicos sem nenhum problema, a exemplo do evento Férias na PI, cuja programação está acontecendo e atraindo diversos jovens”, finalizou.

Futuro

Na manhã desta segunda (‪‪14/01‬‬), o prefeito Roberto Cláudio voltará a reunir os titulares de pastas prioritárias a fim de analisar as ações implantadas e planejar as iniciativas dos dias seguintes.