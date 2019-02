Piso salarial dos professores de Fortaleza será reajustado em 4,17%

O prefeito Roberto Cláudio anunciou na manhã desta sexta-feira (15) reajuste de 4,17% no piso salarial dos professores municipais, firmado em reunião com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute). O valor, de acordo com o gestor, começa a valer em março.

Com isso, Fortaleza passa a ser a primeira capital do Brasil a dar o reajuste nacional assinado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 9 de janeiro deste ano, de acordo com o prefeito.

Segundo a presidente do Sindiute, Ana Cristina, "historicamente", é a primeira vez que os professores da capital recebem o reajuste no mês de janeiro. "Nós saímos satisfeiros da reunião porque o prefeito atendeu a essa solicitação e pagará a diferença do reajuste no próximo mês".

O benefício contempla todos os professores ativos e inativos da rede municipal de ensino. Atualmente, cerca de 11 mil professores estão ativos em Fortaleza.