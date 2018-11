Pipoqueiro de Fortaleza adere à Black Friday e espera vender mais de 1000 saquinhos de pipoca

"Nós temos black um, black 2 e black 3" é assim que Reginaldo Barbosa chama os clientes para aproveitarem os descontos especias nesta sexta-feira (23). A ideia surgiu por conta da Black Friday e o pipoqueiro, quis repetir o mesmo resultado positivo das vendas do ano anterior de seu carrinho localizado no Bairro Washington Soares, em Fortaleza.

Há 18 anos o pipoqueiro trabalha de segunda à sexta-feira, das 7h às 21h e conta que aderiu a promoção para conseguir mais seguidores no Instagram. "Eu uso o marketing do Instagram para atrair mais vendas. As pessoas chegam aqui e perguntam da promoção e ai eu já apresento e peço para seguir nosso instagram", afirma.

No carrinho, o público pode aproveitar três promoções no preço da pipoca, variando conforme o tamanho do saquinho. O de R$ 2,50 está saindo por R$ 1, R$ 3 por R$ 2 e o de R$ 5 por R$ 3.

Desde quinta-feira (22) Barbosa trouxe os descontos para o ponto de venda. Habitualmente em um dia sem black, o pipoqueiro vende por volta de 250 pipocas. Somando de quinta e com a sexta-feira espera chegar a meta de mais de 1000 vendas.

Com o pensamento de "as pessoas procuram lucro e dinheiro, eu procuro seguidores e famas, o resultado vem depois" é que o pipoqueiro segue com a busca de usar outras ferramentas para conquistar os clientes. Além do desconto devido à Black Friday, Barbosa já criou outra promoção, chegando a marca de 3 mil seguidores no Instagram, vai ter pipoca de graça", afirma.

Outro marketing usado pelo pipoquiero é o grupo no Whatsapp e o cartão fidelida. E assim é que Barbosa crescer do mercado.