PF prende duas mulheres com 2,6 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal prendeu duas mulheres por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (25) no Aeroporto de Fortaleza.

Os policiais suspeitaram de uma mala que veio em um voo com origem em Rondônia durante uma fiscalização de rotina e submeteram a bagagem ao raio X, que acusou uma substância em um fundo falso. Naturais de Cáceres (MT), as duas mulheres responsáveis pela mala foram presas, de acordo com a Polícia Federal.



O fundo falso da mala continha 2,6 kg de cocaína que seriam entregues em Juazeiro do Norte.

As duas mulheres responderão pelo crime de tráfico interestadual de droga.