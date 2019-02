Pesquisa revela informações que podem auxiliar na conservação em parque marinho do Ceará

Uma pesquisa oriunda da parceria entre o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade de São Paulo (USP) revelou aspectos importantes sobre o Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio que podem auxiliar na conservação da região. Distante 10 milhas náuticas, aproximadamente 18 quilômetros do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, o parque é a única unidade de conservação totalmente marinha do Ceará.

Durante a investigação científica, os pesquisadores descobriram que a fauna de peixes muda em diferentes locais dentro do parque. Essa importante informação ecológica pode auxiliar a administração do equipamento a determinar zonas de gestão diferenciadas e, consequentemente, melhorar a eficiência na conservação da área como um todo.

Além disso, a pesquisa alerta que, apesar de ter sido constatada grande diversidade de peixes dentro da área protegida, não significa que as populações dessas espécies tenham sobrevivência garantida em médio ou longo prazo. Isso porque várias delas, em diferentes fases de seu ciclo de vida, utilizam ambientes que estão fora de unidades de conservação e vêm sofrendo diferentes níveis de impacto.



Tendo como foco os peixes, durante o estudo foi registrada a ocorrência de 131 espécies na área do parque, cuja profundidade varia de 17 a 30 metros. Do total de espécies, 6 são endêmicas das águas brasileiras, ou seja, só ocorrem no Brasil, e 13 estão presentes em listas nacionais e internacionais de espécies ameaçadas.

De acordo com o pesquisador João Eduardo Pereira de Freitas, um dos autores do estudo e membro do Laboratório de Evolução e Conservação de Vertebrados Marinhos do Departamento de Biologia, as outras 112 espécies são também fundamentais para o funcionamento saudável do ecossistema e representam, junto com as demais, uma grande riqueza de espécie para a área do parque.