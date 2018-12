Pesquisa e inovação marcam 8ª edição do 'Dia T'

Uma manhã de contato direto com a ciência e tecnologia. O Ginásio Poliesportivo da Universidade de Fortaleza (Unifor) foi palco, no sábado (8), do universo das boas ideias e pesquisa. O "Dia T" chegou à 8ª edição reunindo trabalhos desenvolvidos por estudantes do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da instituição. O "dia da tecnologia" se apresenta como espaço de encontro entre o público cearense e a comunidade acadêmica.

O objetivo do evento é mostrar aos alunos as várias possibilidades dos cursos tecnológicos, bem como despertar interesse aos estudantes de ensino médio e mostrar a evolução dos cursos do CCT. São projetos oriundos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Construção de Edifícios, Energias Renováveis, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Produção.

A feira tecnológica reúne experiências, protótipos e outros conceitos que englobam tecnologia, sustentabilidade e transdisciplinaridade. A premissa é aliar teoria e prática, promovendo um momento de integração entre os cursos e dar visibilidade externa. Segundo os organizadores, a cada semestre, participam cerca de 2.500 pessoas.

Destaques na programação

Aluna de Engenharia de Controle e Automação, Lia Melo desenvolveu um aplicativo capaz de controlar as funções de um automóvel. Pelo celular, o motorista pode abrir o porta malas, ligar faróis, travar e destravar as portas e até ligar o carro. "É o meu trabalho de TCC. Sempre gostei de carros e percebo que é possível aliar praticidade ao dia a dia. Deixar o carro resfriando, ou quando você perde as chaves, por exemplo, são situações onde o aplicativo pode ajudar", descreve a estudante.

Na programação desta edição os alunos do curso de Energias Renováveis irão apresentar um projeto de aerogeradores de baixo custo e uma simulação de sistemas fotovoltaicos. Este ano também terá mais uma competição integrada com os alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção, o desafio será construir uma estrutura de sustentação para que um carro atravesse uma ponte.

Percebendo as cidades

Já os alunos de Arquitetura e Urbanismo irão expor os projetos elaborados nas disciplinas de Ateliê. Através da disciplina "Matemática para Arquitetura", os alunos se aprofundaram na arte do pintor Kazimir Malevich, referência para Lygia Clark (1920-1988) e Hélio Oiticica (1937-80) desenvolverem o Concretismo no Brasil. Toda essa estética influencia na elaboração de geometrias mais complexas. Para reforçar os estudos da turma, aplicativos de escaneamento e uma impressora 3D impulsionam na produção das maquetes. Um processo mais filosófico e artístico para o universo da arquitetura.

Para finalizar o projeto, perspectiva de Paulo Cirilo é desenvolver novas dinâmicas de movimento para o braço robótico

Na área de Engenharia de Controle e Automação, o estudante Paulo Cirilo apresentou as pesquisas em torno da robótica. Trata do controle de um braço robótico, que pode evoluir no futuro para uma prótese. Fios ligados ao braço de Cirilo emitem as informações para o objeto. É onde a tecnologia acontece. "Aqui só estou fazendo dois movimentos, abrir e fechar as mãos. No próximo semestre quero evoluir para um outro padrão de detecção dos movimentos. Pode fazer vários gestos, como um aceno com a mão ou o sinal de legal", explica.