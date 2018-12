Passageiros lotam Aeroporto de Fortaleza em fim de semana de véspera do Natal

Para todo lado que você seguia no Aeroporto de Fortaleza, neste sábado (22), se deparava com ambientes lotados. A grande demanda gerou aglomeração de passageiros no embarque e desembarque. Até a parte externa refletia a multidão no prédio. Longas filas geraram esperas para o pagamento no guichê do estacionamento.

Na parte de dentro, a felicidade pelo reencontro com entes queridos dava o tom. A empresária Carmina Félix de Queiroz se fantasiou de Papai Noel para esperar as duas netas, de 2 e 10 anos, que vêm de Maceió.

A empresária Carmina Félix de Queiroz se fantasiou de Papai Noel para esperar as duas netas FOTO: Marina Alcântara

A mesma alegria era compartilhada pelo casal Niele do Vale e Gladson Alvez. Juntos do filho Antoniel, de 8 anos, os dois aguardavam a chegada da mãe de Niele, Dona Niede, vinda do Rio de Janeiro. Mãe e filha não se viam há um ano.

Não há informações sobre atrasos e cancelamentos de voos.