Passageira usa guarda-chuva dentro de ônibus sem tampa de emergência no teto

Por meio de nota, a Etufor lamentou o caso e informou que o ônibus foi substituído ainda nesta manhã Foto: VC Repórter

Uma cena inusitada foi registrada por uma passageira de ônibus da linha 810, que faz o trajeto Papicu/Praia do Futuro na manhã desta sexta-feira (30), durante a chuva que atingiu Fortaleza. Sem a tampa de emergência no teto do veículo, ela usou um guarda-chuva para não se molhar.

Segundo a usuária do transporte coletivo, que não quis se identificar, a foto foi registrada por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira (30).

Por meio de nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) lamentou o caso e informou que o ônibus foi substituído ainda nesta manhã.