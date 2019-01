Parcelamento de multas da AMC por cartão de crédito começa nesta sexta-feira (1º)

A partir desta sexta-feira, 1º de fevereiro, as multas de trânsito emitidas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) já poderão ser pagas de forma parcelada, no cartão de crédito, ou por meio de cartão de débito. Quem quiser efetuar o parcelamento antes disso, pode procurar o depósito do órgão na Av. Juscelino Kubitschek, no Passaré, ou a Central de Atendimento do Benfica.

Segundo a AMC, o pagamento de multas com cartões de crédito ou débito foi liberado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da resolução 736/2018, publicada em julho do ano passado.

As empresas que fazem o parcelamento das dívidas são credenciadas junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Em Fortaleza, estão habilitadas as empresas Datalink, Vamos Parcelar e Zignet.

Além das multas, a regulamentação permite que o proprietário quite outras dívidas, como diárias e remoções. O parcelamento das dívidas deve ser realizado entre a operadora do cartão e o proprietário do veículo.

“Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados por conta do parcelamento via cartão de crédito ou débito ficam a cargo do titular do cartão de crédito que aderir a essa modalidade de pagamento”, completa a AMC.