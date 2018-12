Parangaba receberá mutirão de serviços da Ouvidoria Estadual de Direitos Humanos

O bairro Parangaba receberá nesta sexta-feira (14) um mutirão de serviços na Praça da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Serão oferecidos serviços como a emissão de documentação civil (RG), orientações jurídicas de acesso a serviços públicos, emissão do cartão de gratuidade no transporte público e aferição de pressão.

A ação será realizada pela Ouvidoria Estadual de Direitos Humanos, de 8h às 12h, em alusão ao aniversário de um ano de atividades do equipamento. Uma equipe estará disponível para atendimento multidisciplinar, com orientações jurídica, psicológica e relacionadas à assistência social.

O Programa Balcão da Cidadania da Secretaria da Justiça (Sejus) estará presente com a emissão de 1ª e 2ª via de RG, emissão de 1ª via do CPF, atualização de endereço e emissão de Atestado de Antecedentes Criminais.

Para solicitar os serviços de emissão de documentos, é preciso apresentar:

RG 1ª e 2ª via (necessário xerox do RG anterior ou Boletim de Ocorrência):

Solteiro (a): certidão de nascimento original; uma xerox da certidão de nascimento; duas fotos 3×4 recentes.

Casado (a): certidão de casamento original/averbação; uma xerox da certidão de casamento; duas fotos 3×4 recentes.

Menores de dezesseis anos devem estar acompanhados de um responsável legal portando o documento de identidade (RG), para pai, mãe, tio, tia, avô, avó, irmão ou irmã (maiores de 18 anos) ou responsável legal portando a Declaração do Conselho Tutelar.

Para a segunda via, é necessário o pagamento da taxa de R$ 47,33 (por meio de boleto emitido no site http://cidadao.sspds.ce.gov.br/DAE/emitirRG )

) Para emissão da primeira via do CPF, será preciso a certidão de nascimento ou RG e comprovante de endereço. Para maiores de 18 anos, terá que ser apresentado o título de eleitor.

Saúde

Os serviços de verificação de pressão arterial, orientação em redução de danos, abordagem social, entrega de preservativos e testagem rápida de HIV e Aids serão disponibilizados através do Projeto Corre Pra Vida, da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD).

Será apresentado o Teatro de Bonecos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) levará seu ônibus móvel, com serviços de emissão de Bilhete Único, Bilhete da gratuidade para crianças, Cartão de Gratuidade do idoso e pessoa com deficiência.