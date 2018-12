Pane elétrica afeta programação do Centro Dragão do Mar

Uma pane no sistema elétrico da Enel, na Avenida Pessoa Anta, causou queda de energia em algumas áreas do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na tarde deste domingo (17).

Por conta da perda no fornecimento de energia, o Centro Dragão do Mar informou por meio de um nota que as programações no Cinema e no Planetário estão temporariamente canceladas.

O centro cultural aguarda uma resolução definitva da empresa responsável para retornar as atividades.

A reportagem tentou entrar em contato com a Enel mas as ligações não foram atendidas.