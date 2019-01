Pais fazem fila para garantir vaga em escola estadual 27h antes do início da matrícula  

Pais e responsáveis começaram a fazer fila para garantir inscrição dos filhos na Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra, no bairro de Fátima, cerca de 27 horas antes do início do calendário oficial da unidade. A fila se formou desde 5h da manhã desta terça-feira (1º) e, no início da tarde, tinha mais de 30 pessoas.

Raimundo Eduardo, pai de dois alunos de 14 anos, decidiu não viajar no Réveillon com a família para não correr o risco de acordar tarde e perder um bom lugar na fila. "Cheguei 6h30 e sou o 7º da fila. Vim cedo pra tentar garantir a vaga para os meus filhos porque tive um problema financeiro e a gente precisa se ajustar à realidade", disse Raimundo.

O pais levaram bancos, cadeiras e toalhas para forrar o chão e enfrentar o sol na calçada na escola.

A matrícula é para os novos alunos vindos de escolas particulares que querem ingressar na rede pública. Esta é a primeira etapa da inscrição na escola, em que será feito, das 8h da manhã do dia 2 a 4 de janeiro, um cadastro para solicitação de matrícula. No dia 7 de janeiro, será a 2ª etapa, um sorteio dos cadastros para preenchimento das vagas.

Documentos necessários

Os pais e responsáveis devem levar a cópia da certidão de nascimento e transferência ou declaração de escolaridade, além de uma pasta escolar e duas fotos 3x4.