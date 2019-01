Uma denúncia enviada em vídeo ao Vc Repórter mostra que o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (o Frotinha da Messejana), está operando com superlotação nos corredores do Setor da Emergência do local.

No vídeo, é possível ver pacientes aguardando atendimento em um corredor do Hospital.

Pacientes aguardam em corredor no Frotinha da Messejana #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/kQeocHeN8J — Diário do Nordeste (@diarioonline) 22 de janeiro de 2019

Desafogar

De acordo com o coordenador dos hospitais e unidades especializadas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, Romel Araújo, para desafogar os leitos do Hospital, é preciso um trabalho integrado com a rede estadual de saúde do Ceará. "Se hospitais da área da Região Metropolitana recebessem mais demanda, essa questão melhoraria".

A emergência do Frotinha da Messejana atende Cirurgia Geral e Traumatologia. Por se localizar próximo à BR 116, recebe grandes demandas do interior do estado.

Segundo a SMS, o Hospital atendeu 72.739 pacientes em 2018. "Uma média mensal de 6 mil atendimentos, boa para um hospital de média complexidade", destaca Romel Araújo.

Nas duas categorias que recebem demandas na emergência do Frotinha, foram 3.7 mil atendimentos no ano passado.

Reformas

Romel Araújo ressalta ainda as reformas que acontecem nos três Frotinhas da cidade. A primeira fase revitalizou o Hospital, abrindo 12 novos leitos. A segunda deve ser finalizada na próxima semana, na área de apoio.

A terceira fase das obras é justamente a que diz respeito à Emergência do local.