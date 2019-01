Ônibus voltam a circular normalmente no período noturno, diz prefeito

O prefeito Roberto Cláudio anunciou, na manhã desta quarta-feira (16), por meio de redes sociais, que o sistema de transporte coletivo terá operação normal no período noturno, até as 23h.

"Hoje, diferente dos outros dias -a gente estava com esse serviço na maneira de contigência, ao invés da operação normal durar só até as 20 horas, essa operação da frota inteira volta integralmente. Ela volta ao normal até as 23h. Então, a operação deixa de ser até as oito [20h] para, a partir de hoje, passar a ser até as onze [23h]", garantiu o prefieto.

Roberto Claudio disse ainda que a frota noturna vai receber reforço na segurança. Um esquema especial foi montado em parceria pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Etufor, Sindiônibus e forças de segurança do Estado.

"Vou dizer que entre as oito e onze vamos iniciar um novo sistema de segurança. O sistema vai ser ampliado de inteligência e de integração de esforço da Guarda Municipal e com a Polícia Militar. Vamos acompanhar essa operação hoje [quarta-feira] de dentro da Etufor e dentro dos terminais neste horário, entre as oito e onze, para garantir maior tranquilidade da população", reforçou o prefeito.