Ônibus tombado é removido da Av. Engenheiro Santana Jr.

A operação para retirada do ônibus tombado da Av. Engenheiro Santana Jr. teve início por volta das 16h desta quinta-feira (21).

Dois caminhões guindaste dão apoio à remoção do veículo, que tombou na manhã desta quinta-feira. Trinta pessoas estavam à bordo, das quais 14 foram levadas ao hospital Instituto Dr. José Frota (IJF).

A via foi totalmente bloqueada para a retirada do coletivo. Os condutores que seguiam no sentido rumo a Guararapes precisam fazer a conversão para a Av. Pe. Antônio Tomás.

O ônibus, da empresa Santa Cecília (veículo 36214), pertence à linha Grande Circular 2 (052), em Fortaleza, e havia saído do terminal do Papicu em direção à Messejana. O veículo tombou na entrada do túnel Wellington Landim, que dá acesso ao Papicu e ao Parque do Cocó. A velocidade do veículo estava dentro da permitida (30km/h), segundo a Autarquia Municipal de Cidadania e Trânsito (AMC).

Testemunhas relataram que o coletivo trafegava pela via, quando foi "cortado" por um carro. O motorista teria desviado para não bater no veículo, subido em uma mureta, perdido o controle e tombado. Outra hipótese, apontada pelo major Edir Paixão, do Corpo de Bombeiros do Mucuripe, é que ônibus tenha deslizado na pista por conta da chuva, subido no canteiro lateral e tombado.