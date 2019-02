Ônibus continuam recebendo escolta durante a madrugada em Fortaleza, garante SSPDS

Durante a noite de sexta-feira (1), os passageiros que aguardavam os ônibus 'corujões' no Terminal da Parangaba acabaram ficando sem transporte. Após os ataques ocorridos em Fortaleza, algumas linhas ainda continuam a receber escolta policial durante a circulação. De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o motivo para a falta de circulação dos veículos se deu justamente por conta da falta de proteção.

> Usuários relatam até quatro horas de espera por ônibus 'corujão'

Ainda segundo informações concedidas pelo órgão, algumas linhas tiveram as operações alteradas durante a madrugada por conta do plano de contigência definido pelas Forças de Segurança. No entanto, em nota, divulgada durante a manhã deste sábado (2), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informaram que a escolta dos coletivos ainda está sendo realizada e por tempo indeterminado.