Ônibus circulam normalmente até as 23h desta sexta; fim de semana terá frota normal, diz prefeito

A circulação dos ônibus vai ocorrer normalmente até as 23h desta sexta-feira (18). Após este horário, a frota é reduzida ao esquema de corujão, com escolta da polícia, informou o prefeito Roberto Cláudio, em pronunciamento em sua página oficial no Facebook. No fim de semana, os ônibus circulam em regime normal, garantiu o prefeito.

Um coletivo que faz a linha Pio Saraiva II foi incendiado na tarde desta sexta-feira, no bairro Quintino Cunha. O ônibus teve perda total. Três pessoas foram presas suspeitas do crime.

Esse foi o primeiro caso registrado no 17º dia seguido de ataques desde o início da onda de violência contra o Estado.