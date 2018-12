Obras no Anel Viário alteram tráfego no acesso a Maracanaú

Os motoristas que comumente trafegam pelo Anel Viário devem atentar para as mudanças que acontecem a partir desta quarta-feira (5). A rua Parque Norte Sul, que dá acesso a Maracanaú, será interditada para a conclusão da duplicação do trecho entre a fábrica Durametal e a rotatória da CE-060.

Quem precisar acessar a cidade passará a trafegar pela avenida Parque Norte 2 em vez de usar a Parque Norte Sul.

As obras estão previstas para terminar até o fim do mês de janeiro. Com a conclusão, o trecho do Anel Viário entre a CE-065, em Maranguape, e a CE 0-40, no Eusébio, terá 19km de rodovia duplicada.

Melhorias

A duplicação do Anel Viário irá contribuir para um melhor trânsito na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), especialmente em Maracanaú, Maranguape e Caucaia. Além disso, também avançam as obras de pavimentação de trechos, implantação de retornos e desvios, terraplanagem de ciclovia e outros serviços.