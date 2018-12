Obra de duplicação do Anel Viário gera engarrafamento em trecho que dá acesso a Maracanaú

Helene Santos Helene Santos Helene Santos Helene Santos Helene Santos Helene Santos

O primeiro dia de interdição da Av. Parque Norte Sul com as obras do Anel Viário gerou um enorme engarramento nesta quarta-feira (5), no trecho que vai da fábrica Durametal até a rotatória da CE-060, percurso que dá acesso a Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

As obras estão previstas para terminar até o fim do mês de janeiro, até lá os motoristas vão precisar trafegar pela avenida Parque Norte 2 em vez de usar a Parque Norte Sul.

Com a conclusão, o trecho do Anel Viário entre a CE-065, em Maranguape, e a CE 0-40, no Eusébio, terá 19km de rodovia duplicada.