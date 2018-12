Obra da Cagece interdita Avenida Dom Manuel no Centro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza, nesta sexta-feira(14), a substituição de 365 metros de tubulação da rede de esgoto na avenida Dom Manuel entre as ruas Tenente Benévolo e Pereira Filgueiras, no Centro. O prazo para conclusão da obra é de 20 dias.

O objetivo da intervenção é evitar ocorrências de extravasamento e fuga na rede coletora de esgoto da área, que apresenta sinais de corrosão devido a elevada alcalinidade (sal) do solo local.

Desvio do trânsito

A orientação para quem trafega pelo trecho interditado da via é dobrar à direita na rua Tenente Benévolo, à esquerda da rua 25 de Março, e em seguida à esquerda na Pereira

Filgueiras, retornando, assim, à avenida Dom Manuel.