Nova Praça do Bem é inaugurada em Fortaleza

A C. Rolim Engenharia dá continuidade ao projeto de tornar úteis os terrenos adquiridos para construção de empreendimentos na capital cearense. Na tarde do sábado (26) foi entregue ao público a "Praça do Bem Estrelário". Localizado na Rua Leonardo Mota, 710, no Bairro Meireles, o espaço reaproveita toda a estrutura da "Praça do Bem Sinfonia" e se estabelece como ambiente de lazer e bem estar para a comunidade. Em breve, o endereço será ocupado pelo prédio Estrelário, que tem nome e projeto em homenagens à Edisca, instituição que trabalha com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Presente à inauguração, o empresário Pio Rodrigues Neto destacou a característica do projeto em criar locais de interação e convivência entre a comunidade. A Praça segue como um modelo sustentável e evidencia novas posturas de empreendimento na área da Construção Civil. "A empresa moderna não pode ter como ganho só o lucro. Ela precisa ter ganhos sociais, ambientais, comunitários e interagir com a sociedade como um todo. Nosso propósito é esse. Aqui é um espaço privado onde damos destinação pública para a vizinhança ou quem quer que seja, com acesso a brinquedos infantis, área verde e local para apresentações", detalha.

Social

O gestor reforça o caráter itinerante da Praça. Todos os equipamentos do local foram produzidos com aproveitamento de materiais da obra. Pallets e carreteis para fios são recriados como móveis. Tubos e conexões viraram instrumentos acústicos para a criançada. A grama do local já passou por outras praças da iniciativa. O projeto trará oportunidade de uso para moradores de outros bairros em futuros empreendimentos da construtora.

Durante a atividade de abertura, jovens da entidade realizaram apresentação de dança para os presentes. Além dessa ação especial, a tarde contou com oficina de arte indígena, atividades lúdicas para as crianças e distribuição de mudas. "Todos os pisos são recicláveis, ou seja, desmonto tudo aqui e armo em outro canto. Gerando menos resíduos, tendo menos custos, associamos à essa questão a prática da boa vizinhança, com um trabalho sócio ambiental que é o compromisso verde", avalia o gestor.

Sobre o empreendimento

Com uma série de novidades de projeto e iluminação, o Estrelário chega ao mercado como um empreendimento residencial com uma série de diferenciais. O prédio tem aspectos de natureza sustentável que já fazem parte da trajetória da construtora, trabalhando a gentileza urbana e com um forte viés social em seu planejamento. A Edisca é homenageada e beneficiada pela construção: a cada apartamento vendido, um percentual será destinado à organização.

"Esse é nosso conceito e vai além do lucro financeiro ou monetário. Trata da inserção da sociedade na preocupação sócio ambiental. Tenho certeza e temos testemunho disso que esse é o caminho. Entendo que hoje, para você permanecer no jogo, tem que ser muito competente. Mas para ganhar o jogo, além de competente você precisa ser diferente. Essa diferença está na sensibilidade. Ser sensível para a escolha de um bom terreno, formatar um bom projeto, ter compromisso ambiental e social trabalhando com construção enxuta, com sustentabilidade do planeta, com mínimo de utilização da água", compartilha o empresário.



SERVIÇO

Praça do Bem Estrelário (Rua Leonardo Mota, 710, Meireles). Aberta todos os dias, das 7h às 21h.