Nova linha de ônibus opera interligando Terminal Lagoa à Feira da Parangaba nos domingos

Uma nova linha de ônibus circula apenas aos para atender as pessoas que frequentam a Feira da Parangaba. De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a linha 358 - Lagoa/Feira da Parangaba, que começou a operar no último dia 27, funciona das 6h às 15h, interligando diretamente o Terminal Lagoa à feira.

Serão dois veículos operando em intervalos de 20 minutos e realizando 46 viagens por dia. O ônibus irá passar pelas principais vias próximas à Lagoa da Parangaba: as Avenidas José Bastos, Carneiro de Mendonça, Osório de Paiva e a Rua Gomes Brasil.

Ainda segundo a Etufor, a nova linha deve auxiliar na mobilidade dos usuários até o local onde a feira está temporariamente.

Além dessa, outras 18 linhas já operam na região. São elas:

045 - Conj.Ceará/Papicu/Montese

145 - Conj.Ceará/Papicu/Montese II

314 - Henrique Jorge

025 - Opaia/Lagoa

029 - Parangaba/Náutico

067 - Lagoa/Albert Sabin

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

038 - Parangaba/Papicu

048 - Corujão/Parangaba/Papicu

069 - Lagoa/Papicu/Via Expressa

070 - Cuca Barra/Parangaba

077 - Parangaba/Mucuripe

129 - Parangaba/Náutico II

138 – Parangaba/Papicu II

177 - Parangaba/Mucuripe II

331 - Conjunto Esperança/Centro

360 - Siqueira/João Pessoa

363 - Vila Manoel Sátiro/Centro

374 - Aracapé/Centro

320 - João XXIII/Lagoa/Centro

390 - Parangaba/João Pessoa