Nova linha de ônibus liga bairro José Walter ao terminal de Messejana

Começa a funcionar a partir de segunda-feira (18), a nova linha 699 - Cidade Jardim/Messejana que vai ligar as comunidades do Cidade Jardim I e II e Conjunto Montenegro, no bairro José Walter, ao terminal de ônibus de Messejana, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

A necessidade de implantação da nova linha foi verificada a partir de uma pesquisa de campo que apontou uma grande demanda de passageiros do bairro para o terminal.

O ponto inicial da linha fica, que vai contar com quatro veículos, fica na Avenida Arterial na Cidade Jardim II, passando pela Av. I no Conjunto José Walter, Av. N no conjunto Montenegro, Av. Perimetral e Av. Jornalista Tomás Coelho no terminal de Messejana.

“A avaliação foi feita, buscando detectar a linha de desejo das novas comunidades, ou seja, o deslocamento que era mais necessário para os moradores”, afirma Miguel Guimarães.