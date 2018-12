Noiva que teve vestido roubado realiza casamento em Fortaleza

A história da noiva que teve o vestido roubado na manhã desta sexta-feira (21), no bairro Cidade 2000, teve um desfecho feliz. Ela ganhou um vestido e a cerimônia aconteceu nesta noite, em Fortaleza.

Após a notícia do roubo ter sido publicada pelo Sistema Verdes Mares, cinco donos de ateliês se disponibilizaram em ajudar a noiva. Eles foram até um hotel na avenida Beira Mar, onde ela estava hospedada, e levaram vários vestidos para que experimentasse, até que um deles deu certo.

O vestido roubado estava no carro do pai dela, que foi levado por um suspeito armado por volta das 10h. Além do traje, estavam outros materiais que seriam levados ao buffet, para a festa. O aluguel da peça que foi levada custa R$ 10 mil.

A família registrou boletim de ocorrência no 9º Distrito Policial, na Praia do Futuro e pede para quem souber informações entre em contato com a polícia pelo telefone 190.