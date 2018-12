Navio considerado um dos mais importantes da Marinha fica aberto à visitação em Fortaleza

O Navio-Escola "Brasil" está em viagem pelo mundo e vai atracar no novo Cais do Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza, nesta sexta-feira (7). Durante o fim de semana, dias 8 e 9 de dezembro, a embarcação fica aberta à visitação pública na Capital.

O equipamento foi lançado ao mar pela primeira vez em 1983, tendo sido incorporado à Marinha em 21 de agosto de 1986. Considerado um dos navios mais importantes da Marinha do Brasil, a embarcação regressa após uma viagem de quase 5 meses de instrução. A visita faz parte da 32ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (VIGM).

De acordo com a Marinha do Brasil, “a VIGM tem o propósito de complementar, com ênfase na experiência prática, a formação dos futuros Oficiais da Marinha; aprimorar a formação profissional e cultural desses jovens; e representar o país nos diversos portos a serem visitados, promovendo o estreitamento dos laços com as nações amigas”.

O navio traz 208 guardas-Marinha integrantes da turma “Almirante Gastão Mota”, sendo 12 militares do sexo feminino, todas do Corpo de Intendentes da Marinha. São as primeiras mulheres a concluir o ciclo escolar.

Há, ainda, sete militares estrangeiros representantes de Angola, Líbano , Namíbia, Nigéria e Senegal, que cursaram a Escola Naval. A tripulação também é composta por 32 Oficiais e 226 Praças.

Segundo a Marinha, o navio tem recebido diversas atualizações tecnológicas com a finalidade de oferecer um padrão de excelência aos futuros Oficiais da Marinha. A maioria proveniente de projetos desenvolvidos tanto pela Marinha do Brasil quanto por empresas nacionais. Destacam-se um sistema de simulação tática e treinamento, importante recurso instrucional de operações navais; um centro de integração de sensores para navegação eletrônica; um sistema de controle de avarias; e um sistema de controle e monitoramento da propulsão.