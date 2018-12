Natal Solidário: jovens doam 144Kg de ração a Abrigo São Lázaro

Com a proximidade do Natal, quando é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, o ciclo de partilha e fraternidade ganha ainda mais fôlego. Juntos, esses sentimentos chegaram ao Abrigo São Lázaro acompanhados de 144Kg de ração. A entrega foi feita na manhã deste sábado (22) por 25 jovens aprendizes do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (Idesq).

A mobilização para conseguir levantar a quantidade de ração começou com a rifa de um eletroeletrônico. Todos os alunos se empenharam na venda do bilhete do sorteio. Como resultado final, o valor de R$500 revestidos posteriormente na compra do alimento.

“Essa turma resolveu fazer a doação em virtude da grande maioria gostar realmente de animais e dos maus-tratos que a gente percebe com os bichinhos. Muitas pessoas realmente negligenciam o cuidado com os eles, mas turma tem uma visão completamente diferente”, ressalta a assistente pedagógica Andrea Barbosa de Lima.

A comida arrecadada por meio de rifa deverá alimentar 800 cachorros e 129 gatos da instituição Foto: Helene Santos

Escolha

Cerca de 800 cachorros e 129 gatos que recebem os cuidados do Abrigo São Lázaro serão diretamente beneficiados com a ação solidária. Conforme explica umas das aprendizes e organizadora, Karla Letícia Sousa, a escolha do lar de animais abandonados se deu a partir da carência e do volume de cães e gatos da instituição.

“A maioria das pessoas conheciam o projeto pelo Instagram. A gente que tem um animalzinho em casa é preciso muito cuidado, imagine esse tanto de animal. Nós nos preocupamos com a quantidade de cachorros e gatos e a gente percebe que ajudar realmente é preciso”, conta.

Apesar das festividades natalinas despertar em muitas pessoas o espírito solidário, é nesse período que o abandono de animais aumenta, segundo a fundadora do Abrigo São Lázaro, Rosane Dantas. “Hoje mesmo recebemos uma caixa com muitos filhotes de gatos”, revela. Ao mesmo tempo, a falta de ajuda do poder público para atender a alta demanda se torna um desafio para ela.

“Não tem leis severas que punam o abandono e os maus-tratos. Enquanto não tiver isso, vai ter sempre muito abandono. Mas, o que me move é dar uma vida melhor aos animais. Eles não têm voz, mas a gente tem por eles”, emociona-se.