Natal Alegria na Praça reúne famílias para celebração de fim de ano

A 3ª edição do Natal Alegria na Praça teve início nesta sexta-feira (7), sob as luzes da Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. Desde as 18h, o público pôde desfrutar da apresentação da Orquestra de Sopros do Piamata, além de uma área de lazer com atividades para crianças.

Após a performance de abertura, o Coral da Universidade de Fortaleza (Unifor) se apresenta às 19h, seguido pelos Acordes Mágicos, com a Camerata de Cordas, às 20h. O evento propõe a celebração do Natal com uma programação para famílias.

Para Bete Rodrigues, de 63 anos, a ida à praça para a comemoração natalina já é uma tradição. Ela estava acompanhada das netas de 3, 6 e 13 anos. "Esse ano está ainda melhor que os outros. Tem trenzinho, jogo da memóris, coisas novas. As meninas adora, insistem pra vir", relata.

As atividades seguem na Praça da Imprensa na próxima sexta-feira (14). Na semana que antecede o Natal, o evento também acontecerá nos bairros Conjunto Esperança, José Walter, Vila Velha e Conjunto Ceará, sempre com apresentações musicais.

Aos 83 anos, Conceição Barreto faz questão de sair de casa para apreciar as luzes na praça, após a missa. "Eu digo sempre: essa festa é linda! Eu amo vir aqui. A gente enfrenta o trânsito, mas vale a pena", afirma.

Concurso

Paralelamente à programação do Natal Alegria na Praça, o concurso de cartinhas ao Papai Noel recebe mensagens escritas por crianças respondendo à pergunta “Por que você merece ganhar um presente do Papai Noel?”. As melhores respostas serão selecionadas, e os autores, presenteados. Para participar, é preciso depositar a cartinha na urna instalada na Praça da Imprensa ou na portaria do Sistema Verdes Mares, até o dia 16 deste mês.