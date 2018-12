Natal Alegria na Praça acontece nesta semana em várias praças de Fortaleza

O Natal Alegria da Praça, realização do Sistema Verdes Mares garantida à toda a família, acontece também em outras praças de Fortaleza, durante esta semana. Nesta segunda-feira (17), o evento ocorre na Praça Padre Cícero, no bairro José Walter.

Com apresentações do Grupo Populart, flautas e coral do grupo Fabricando Som e o Pastoril Sagrada Família, as apresentações começam às 18 horas.

Já na terça-feira (18), o Natal Alegria na Praça acontece no Polo de Lazer do Conjunto Esperança, também às 18h. Na quarta-feira (19), a Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz recebe a celebração de uma missa às 19h.

Quinta-feira (20) é o dia de a Praça do Conjunto Polar, no bairro Vila Velha, receber o evento, às 18h. Por fim, na sexta-feira (21), também às 18h, o Natal Alegria na Praça chega à Praça da Democracia (conhecida como Praça UV4), no Conjunto Ceará.