Não há perspectiva de racionamento, garante secretário 

A maior probabilidade de precipitações em torno da média no Ceará, entre fevereiro e abril deste ano, não deve impactar significativamente no aporte dos açudes do Estado. Mesmo assim, segundo o secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, não há perspectiva de racionamento para Fortaleza e Região Metropolitana.

“Vamos buscar outras formas de sobreviver”, assegurou durante a divulgação do prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Para ele, as chuvas devem garantir reservas suficientes para atravessar mais um ano de abastecimento.

O Ceará começou 2019 com pouco mais de 10% de volume acumulado nos 155 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). O cenário é um pouco melhor que o registrado no início do ano passado, quando eles acumulavam 6,7% de água.

Leia mais

> Reservatórios cearenses estão com apenas 10% da capacidade; há um ano, tinham cerca de 7%

> Prognóstico: em 11 anos, previsão da Funceme se confirmou em 8 vezes

> Fortaleza tem chuva forte desde a madrugada

Teixeira salienta a importância da busca por novas alternativas e a diversificação das fontes hídricas, destacando a construção de poços e adutoras. O secretário também reforça a necessidade do consumo consciente. “Isso tudo nos fez chegar neste ano a ponto de não faltar água”, afirma.