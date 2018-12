Mutirão realiza serviços utilitários para a população, no bairro Parangaba

A Praça da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, no bairro Parangaba, recebe na manhã desta sexta-feira (14), das 8h às 12h, um mutirão de serviços de utilidade para a população. A ação acontece em alusão ao aniversário de um ano das atividades da Ouvidoria Estadual de Direitos Humanos.

Os serviços são variados e abrangem, inclusive, programação infantil. Dentre eles, estão a emissão de documentação civil (RG), orientações jurídicas de acesso a serviços públicos, emissão do cartão de gratuidade no transporte público e checagem de pressão.

O Serviço Social da Indústria (Sesi) promove o Circuito Saúde, realizando avaliação física (índice de massa corporal), orientação nutricional e verificação de pressão arterial. Já a Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) oferece serviços como a orientação de redução de danos, abordagem social, entrega de preservativos e teste rápido de HIV e Aids, com o Projeto Corre Pra Vida. Enquanto isso, para entreter a criançada, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) apresenta o Teatro de Bonecos.

A Etufor também está presente com seu ônibus móvel, possibilitando a emissão de Bilhete Único, bilhete da gratuidade para crianças e cartão de gratuidade do idoso e da pessoa com deficiência. Além disso, o Programa Balcão da Cidadania, da Sejus, realiza a emissão de 1ª e 2ª vias de RG, emissão de 1ª via do CPF, atualização de endereço e Atestado de Antecedentes Criminais.

Documentos necessários para retirar a 1ª ou 2ª via do RG:

– Para emitir a 2ª via, é preciso levar xerox do RG anterior ou Boletim de Ocorrência; É necessário o pagamento da taxa de R$ 47,33 (por meio de boleto emitido pela internet).

– Para emitir 1ª via:

Solteiro (a): certidão de nascimento original; 01 xerox da certidão de nascimento; 02 fotos 3×4 recentes.

Casado (a): certidão de casamento original/averbação; 01 xerox da certidão de casamento; 02 fotos 3×4 recentes.



Menores de dezesseis anos devem estar acompanhados de um responsável legal que esteja portando o documento de identidade (RG) ou responsável legal portando a Declaração do Conselho Tutelar.

Documentos necessários para a retirada do CPF:

- Para emissão de CPF 1ª via será preciso a certidão de nascimento ou RG e comprovante de endereço.

- Maiores de dezoito anos devem apresentar o título de eleitor.