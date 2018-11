Mulher é flagrada urinando no meio da Av. Dom Luís, no Meireles

Uma mulher foi flagrada urinando no meio da Avenida Dom Luís, no bairro Meireles, próximo à rotatória da Praça Portugal. O caso inusitado aconteceu na manhã desta quinta-feira (15). Um motorista que estava próximo ao veículo viu a cena e registrou o momento. Rapidamente, as imagens viralizaram em redes sociais.

Segundo a pessoa que fez a foto, a mulher estava como passageira no veículo.

Procurada, a assessoria da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que o caso não está relacionado à segurança pública.

O que diz a lei

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o simples fato de o carro estar parado em meio à via pública, a mais de um metro da borda da pista, já configura infração grave de trânsito.

Decisões da Justiça têm julgado casos de pessoas que urinam em locais públicos como ato obsceno, crime com pena de detenção de três meses a um ano, ou multa.