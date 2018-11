MPCE realiza mutirão para acelerar ações penais sobre violência contra a mulher

O Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (Nuprom) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realiza, de hoje até a próxima sexta-feira (30), um mutirão referente à XII Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O foco principal do evento é acelerar a instrução de ações penais que se encontram paralisadas por conta da alta demanda no único Juizado de Violência Doméstica de Fortaleza, no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Amanhã haverá uma reunião da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) para tratar sobre assédio sexual contra mulheres nos transportes públicos urbanos na Capital, na Avenida Coronel José Philomeno Gomes, 222 – no bairro Luciano Cavalcante. Na ocasião, serão tratados os possíveis enfrentamentos da problemática, como o acionamento de botão próprio nestes veículos e os consequentes procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público.

No dia 30, haverá duas atividades: pela manhã, terá uma palestra do projeto “Dialogando nas Empresas”, na Durametal, localizada na Avenida Parque Norte 2, 170 – no bairro Distrito Industrial, em Maracanaú. Promotores irão visitar empresas para fomentar empresários e colaboradores a denunciarem casos de violência contra a mulher. A partir das 14h, ocorrerá uma oficina de criação de fluxo de atendimento à mulher vítima de violência, na sede do Nuprom, situada na Rua Assunção, 1100 - José Bonifacio, em ortaleza. O treinamento acontecerá no dia 5 de dezembro, na Câmara Municipal de Beberibe.