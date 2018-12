Movimentação de passageiros na Rodoviária de Fortaleza será 90% maior no réveillon

O movimento de passageiros no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, deve aumentar quase 90% durante o feriado prolongado de réveillon, em relação à movimentação normal de passageiros, segundo a Diretoria de Transporte do Detran, que administra o local. Um total de 488 ônibus extras serão disponibilizados pelas 16 empresas.

Ainda de acordo com a administração, até o termino do período do Ano Novo, somadas às viagens normais e extras, mais de 1.541 viagens sejam realizadas, o que representa um aumento de 46% nas viagens normais.

Os destinos mais procurados dentro do estado são:

Sobral Itapipoca Canindé Crateus Jericoacoara Juazeiro Iguatu Baturité Beberibe

Para as viagens interestaduais são: